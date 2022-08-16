16 августа: важные приметы в этот особенный день, у кого именины

Во вторник, 16 августа, отмечают церковный праздник - день Антония Римлянина и Антона Вихровея, пишет Styler, РБК-Украина.

Народный праздник имеет название Антон Вихровей по двум причинам. Православная церковь отмечает память святого Новгородского чудотворца преподобного Антония Римлянина, который жил в XI-XII веках. Вихровеем праздник назвали потому, что в этот день часто наблюдаются сильные ветры, которые закручиваются в вихри.

Особо смелые выходили сторожить такие вихри на перекрестках. Считалось, что внутри них прячется нечистая сила.

Этот праздник имел и другое название – Малинник. Оно связано с тем, что к этому периоду в лесах и садах поспевало много малины.

Главные приметы этого дня

Какая погода 16 августа, такой и октябрь будет;

Пошел дождь - большая вероятность того, что он задержится надолго;

Вихри - к суровой зиме;

Сильный холодный ветер - к морозной зиме, южный, теплый - к мягкой и снежной;

Домашняя птица начала менять перья - рано придут холода.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя сегодня выбрасывать мусор и убирать в доме.

Нельзя лениться и предаваться безделью.

Не рекомендуется браться за выяснение отношений.

Именины у Антона, Исаакия, Николая, Вячеслава, Ивана и Кузьмы.