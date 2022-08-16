Работа в выходной день оплачивается в двойном размере: в КЗоТ вернули старую норму

Новым законом по оптимизации трудовых отношений предусмотрено, что работа в выходной день оплачивается в двойном размере. В Кодекс законов о труде (КЗоТ) вернули старую норму.﻿ Об этом, со ссылкой на комментарий Минэкономики к закону 2352-IX, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Как отмечается в комментарии, из перечня статей, нормы которых не применяются в период действия военного положения, изменениями изъята статья 72 КЗоТ, регламентирующей компенсацию за работу в выходной день.

"То есть работа в выходные дни должна компенсироваться, как и в мирное время, по соглашению сторон, предоставлением другого дня отдыха или в денежной форме в двойном размере в соответствии со статьей 107 КЗоТ" , - разъяснили в министерстве.

В то же время, по новому закону пятидневная или шестидневная рабочая неделя устанавливается работодателем.

"Для установления пятидневной или шестидневной рабочей недели в период военного положения больше не нужно решение военного командования вместе с военными администрациями (в случае их образования) или согласие первичной профсоюзной организации или согласование местного совета" , - говорится в комментарии.

Напомним, нормальная продолжительность рабочего времени в период действия военного положения может быть увеличена с 40 до 60 часов в неделю. Но только для работников, занятых на объектах критической инфраструктуры.