Глава Меджлиса: в Крыму горит российская военная часть
Утром 16 августа в поселке Азовское Джанкойского района оккупированного Крыма произошел пожар в российской воинской части, сообщает Деловая столица.
Об этом заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
"Сообщают из временно оккупированного Крыма: удачное попадание по воинской части орков в поселке Qalay (ныне Азовское) Джанкойского района. Взрывы раздаются в течение часа", — написал он.
По словам Чубарова, было попадание в схрон с боеприпасами.
"Звуки от взрывов далеко прокатываются по степи", — отметил глава Меджлиса.