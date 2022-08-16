Глава Меджлиса: в Крыму горит российская военная часть

Глава Меджлиса: в Крыму горит российская военная часть
Фото: пожар огонь pixabay

Утром 16 августа в поселке Азовское Джанкойского района оккупированного Крыма произошел пожар в российской воинской части, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Сообщают из временно оккупированного Крыма: удачное попадание по воинской части орков в поселке Qalay (ныне Азовское) Джанкойского района. Взрывы раздаются в течение часа", — написал он.﻿

По словам Чубарова, было попадание в схрон с боеприпасами.

"Звуки от взрывов далеко прокатываются по степи", — отметил глава Меджлиса.

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