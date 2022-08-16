Глава Меджлиса: в Крыму горит российская военная часть

Утром 16 августа в поселке Азовское Джанкойского района оккупированного Крыма произошел пожар в российской воинской части, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Сообщают из временно оккупированного Крыма: удачное попадание по воинской части орков в поселке Qalay (ныне Азовское) Джанкойского района. Взрывы раздаются в течение часа" , — написал он.﻿

По словам Чубарова, было попадание в схрон с боеприпасами.