В Генштабе сообщили обновленные данные о потерях войск РФ
В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в Украине с начала полномасштабного вторжения.
Потери противника с 24 февраля по 16 августа ориентировочно составили:
- личного состава - около 43 900 (+150) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1880 (+4) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 4152 (+11) ед,
- артиллерийских систем – 989 (+4) ед,
- РСЗО - 263 (+2) ед,
- средств ПВО - 136 (+0) ед,
- самолетов – 233 (+0) ед,
- вертолетов – 196 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 790 (+3),
- крылатых ракет – 190 (+3),
- кораблей /катеров - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3049 (+5) ед,
- специальной техники – 92 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.
Данные уточняются.