В Генштабе сообщили обновленные данные о потерях войск РФ

В Генштабе сообщили обновленные данные о потерях войск РФ

﻿В Генеральном штабе ВСУ сообщили﻿ о потерях российских войск в Украине с начала полномасштабного вторжения.

Потери противника с 24 февраля по 16 августа ориентировочно составили:

  • личного состава - около 43 900 (+150) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1880 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 4152 (+11) ед,
  • артиллерийских систем – 989 (+4) ед,
  • РСЗО - 263 (+2) ед,
  • средств ПВО - 136 (+0) ед,
  • самолетов – 233 (+0) ед,
  • вертолетов – 196 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 790 (+3),
  • крылатых ракет – 190 (+3),
  • кораблей /катеров - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3049 (+5) ед,
  • специальной техники – 92 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

Данные уточняются.

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