В Генштабе сообщили обновленные данные о потерях войск РФ

﻿В Генеральном штабе ВСУ сообщили﻿ о потерях российских войск в Украине с начала полномасштабного вторжения.

Потери противника с 24 февраля по 16 августа ориентировочно составили:

личного состава - около 43 900 (+150) человек ликвидировано,

танков ‒ 1880 (+4) ед,

боевых бронированных машин ‒ 4152 (+11) ед,

артиллерийских систем – 989 (+4) ед,

РСЗО - 263 (+2) ед,

средств ПВО - 136 (+0) ед,

самолетов – 233 (+0) ед,

вертолетов – 196 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 790 (+3),

крылатых ракет – 190 (+3),

кораблей /катеров - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3049 (+5) ед,

специальной техники – 92 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

Данные уточняются.