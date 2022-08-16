Разведка Британии: Флот РФ не имеет эффективного контроля над морем

В ежедневном отчете британской разведки говорится о том, что корабли Черноморского флота России продолжают занимать крайне оборонительную позицию, патрулирование, как правило, ограничивается акваторией в пределах видимости крымского побережья, сообщает Украинская правда.

"Это контрастирует с повышенной активностью российских военно-морских сил в других морях, типичной для этого времени года" , - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что Черноморский флот РФ продолжает использовать крылатые ракеты большой дальности для поддержки наземных наступлений, но в настоящее время испытывает трудности с осуществлением эффективного контроля над морем.

"Он потерял свой флагман "Москва", значительную часть боевых самолетов морской авиации и контроль над Змеиным островом" , - говорится в сообщении.

В британской разведке указывают, что ограниченная в эффективность Черноморского флота РФ подрывает общую стратегию вторжения России, отчасти потому, что морская угроза Одессе в настоящее время в значительной степени нейтрализована.