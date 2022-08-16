Мининфраструктуры: из Украины в Эфиопию отправилось судно с зерном
Судно Brave Commander с украинским зерном покинуло порт Южный. Об этом 16 августа сообщило Министерство инфраструктуры.
"Сегодня утром балкер вышел в направлении порта Джибути, по прибытии в который продовольствие будет доставлено потребителям в Эфиопии", - говорится в сообщении.
На борту судна, зафрахтованного Всемирной продовольственной программой ООН, 23 тыс. тонн пшеницы.
В ходе реализации Инициативы о безопасной транспортировке агропродукции уже 17 судов отправились из украинских портов. На их борту более 475 тыс. тонн агропродукции, добавили в Мининфраструктуры.