Мининфраструктуры: из Украины в Эфиопию отправилось судно с зерном

Судно Brave Commander с украинским зерном покинуло порт Южный. Об этом 16 августа сообщило Министерство инфраструктуры.

"Сегодня утром балкер вышел в направлении порта Джибути, по прибытии в который продовольствие будет доставлено потребителям в Эфиопии" , - говорится в сообщении.

На борту судна, зафрахтованного Всемирной продовольственной программой ООН, 23 тыс. тонн пшеницы.

В ходе реализации Инициативы о безопасной транспортировке агропродукции уже 17 судов отправились из украинских портов. На их борту более 475 тыс. тонн агропродукции, добавили в Мининфраструктуры.