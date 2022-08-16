Шойгу: РФ не планирует использовать ядерное оружие в Украине

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на X Московской конференции по международной безопасности заявил, что у России нет необходимости применять ядерное оружие в Украине, "главное его предназначение — это сдерживание ядерного нападения", сообщает Украинская правда.

Утверждения о возможном применении ядерного оружия Россией Шойгу назвал "абсурдными".

При этом министр обороны РФ повторил тезис российской пропаганды, что "Киевом в гибридной войне против России руководят объединенные силы Запада".

Мол, ответственность за гибель мирного населения на Донбассе тоже "несут страны Запада из-за поставок оружия, а в НАТО нет сомнений, что поставленные Россией цели спецоперации будут достигнуты".