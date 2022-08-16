ГБР расследует более 800 дел против коллаборантов

С начала полномасштабной российской агрессии Государственное бюро расследований расследует 815 производств по предателям и коллаборантам. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

В частности, расследуют 679 уголовных производств за государственную измену (ст. 111 УКУ), за коллаборационную деятельность - 104 производства (ст. 111-1 УКУ), 9 - в отношении пособников государству-агрессору (ст. 111-2 УКУ) и другие.

Также 256 фигурантам сообщены о подозрении, 168 объявлены в розыск.

Еще около 1150 человек проверяются на причастность к государственной измене и коллаборационной деятельности.

В суд по этим статьям направлено 22 производства.

Наибольшее количество производств открыто в Донецкой, Луганской, Херсонской областях и г. Киеве.