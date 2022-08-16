Путин заявил, что строит "демократический мир", а Запад провоцирует конфликты

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад создал проект "анти-Россия" и провоцирует конфликты в мире, чтобы отвлечь внимание своих граждан от проблем в их странах, а Россия наоборот строит "демократический мир", сообщает Украинская правда.

Путин убежден, что западные "глобалистские элиты" пытаются отвлечь внимание своих граждан от острых социально-экономических проблем в их странах: падения уровня жизни, безработицы, бедности, деиндустриализации. Президент РФ утверждает, что западные элиты хотят переложить собственные провалы на Россию и Китай, а последние, по его словам, не подчиняются "диктату наднациональных элит" и строят свою суверенную политику.

По мнению Путина, чтобы скрыть все вышеперечисленные недостатки, запад провоцирует конфликты в мире и создал проект "анти-Россия".

"Тем самым они всеми силами пытаются сохранить ускользающую из их рук гегемонию, власть, пытаются удержать страны и народы в тисках неоколониального по своему характеру порядка. Их гегемония означает стагнацию для всего мира, для всей цивилизации, мракобесие и отмену культуры, неолиберальный тоталитаризм.

Для удержания своей гегемонии им нужны конфликты. Именно поэтому они уготовили народу Украины судьбу пушечного мяса, реализовали проект "анти-Россия", закрывали глаза на распространение неонацистской идеологии, на массовые убийства жителей Донбасса, накачивали и продолжают накачивать киевский режим вооружениями, в том числе тяжелыми" , - утверждает российский руководитель.

По его словам, РФ строит "более демократический мир, где гарантированы права всех народов".