Минреинтеграции: Украина вернула тела еще 19 погибших военных

Украина вернула тела еще 19 погибших военных. Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Состоялась очередная операция по передаче тел погибших военных. Украина вернула тела еще 19 своих защитников" , - говорится в сообщении.

Операция проводилась при сотрудничестве Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести, Олега Котенко и ряда силовых структур Украины.

Процесс возвращения тел происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции.