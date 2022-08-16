Около 8% населения страны: где в Польше проживает больше всего украинцев

К началу 2022 года в Польше проживало примерно два миллиона украинцев, однако из-за полномасштабной войны их количество существенно возросло. Об этом, со ссылкой на Информационный портал Польши, сообщает УНН.

По данным польской пограничной службы, с 24 февраля польскую границу пересекли более пяти миллионов украинцев. Правда, часть из них переехали в другие страны.

В настоящее время в Польше находится примерно 3,4 млн человек, что составляет 8% населения страны. Чаще украинцы выбирают большие города, в которых легче найти жилье и работу.

Так, согласно исследованиям, наиболее популярны среди украинцев такие города: