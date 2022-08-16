Около 8% населения страны: где в Польше проживает больше всего украинцев
К началу 2022 года в Польше проживало примерно два миллиона украинцев, однако из-за полномасштабной войны их количество существенно возросло. Об этом, со ссылкой на Информационный портал Польши, сообщает УНН.
По данным польской пограничной службы, с 24 февраля польскую границу пересекли более пяти миллионов украинцев. Правда, часть из них переехали в другие страны.
В настоящее время в Польше находится примерно 3,4 млн человек, что составляет 8% населения страны. Чаще украинцы выбирают большие города, в которых легче найти жилье и работу.
Так, согласно исследованиям, наиболее популярны среди украинцев такие города:
- В Жешуве - 37% от общего количества жителей города.
- В Гданьске - 34%, в Катовице–33%.
- Во Вроцлаве и Кракове украинцы составляют по 23% от общего числа жителей.
- В Люблине - 20%.
- В Познани, Щецине и Варшаве (16%, 15% и 13% соответственно).
- Меньше всего привлекает украинцев Белосток, Лодзь и Быдгощ.