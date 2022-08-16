СтратКом ВСУ: Сколько техники держали россияне в Джанкое

Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины сообщает﻿, что в районе поврежденной взрывами железнодорожной станции "Азовская" в оккупированном Крыму россияне разгружали военную технику и боеприпасы, а в районе аэродрома вблизи Джанкоя стояли зенитно-ракетные комплексы РФ.

"В районе Джанкоя российские оккупанты значительно усилили ПВО за последнее время. Но результат налицо" , – говорится в сообщении.

По данным Страткома ВСУ, в районе аэродрома вблизи Джанкоя было развернуто, по предварительным данным, по меньшей мере 8 ЗРС С-400, 3 ЗРК С-300, 5 ЗРПК "Панцирь-С1".

Кроме того, на аэродроме было сосредоточено 440 ТПК (транспортно-пусковых контейнеров).

"Эти ТПК там были сконцентрированы в таком количестве не столько для защиты воздушного пространства, сколько для отправки в Херсонскую и Запорожскую области, для обстрелов Николаева и Запорожья. Особенно накануне и непосредственно 24 августа" , – утверждают в управлении стратегических коммуникаций.

Также в районе железнодорожной станции "Азовская" проводилась разгрузка 17 ББМ, 10 САУ "Гвоздика", 7 САУ "Мста-С", 2-х САУ "Пион", 3 ед. РСЗО БМ-21 "Град", а также боеприпасов.