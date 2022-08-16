NYT: За взрывами в Джанкое стоит элитное украинское подразделение

По информации американского издания The New York Times, к утренним взрывам на складе под Джанкоем в Крыму причастно элитное украинское военное подразделение, сообщает Украинская правда.

"Высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности сказал, что элитное украинское военное подразделение, действующее в тылу врага, несет ответственность за взрыв (на складе под Джанкоем - ред.), который спровоцировал многочисленные детонации" , - говорится в сообщении издания.

В Министерстве обороны России заявили, что причиной взрывов на складе в Крыму была диверсия.

"Утром 16 августа в результате диверсии пострадал склад военного назначения в районе населенного пункт Джанкой. Ущерб нанесен ряду гражданских объектов, среди которых ЛЭП, электростанция, железнодорожное полотно, а также ряд жилых домов" , - заявили в Минобороны РФ.

В Вооруженных силах Украины считают взрывы в Джанкойском районе временно оккупированного Крыма "несоблюдением правил противопожарной безопасности".