NYT: За взрывами в Джанкое стоит элитное украинское подразделение
По информации американского издания The New York Times, к утренним взрывам на складе под Джанкоем в Крыму причастно элитное украинское военное подразделение, сообщает Украинская правда.
"Высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности сказал, что элитное украинское военное подразделение, действующее в тылу врага, несет ответственность за взрыв (на складе под Джанкоем - ред.), который спровоцировал многочисленные детонации", - говорится в сообщении издания.
В Министерстве обороны России заявили, что причиной взрывов на складе в Крыму была диверсия.
"Утром 16 августа в результате диверсии пострадал склад военного назначения в районе населенного пункт Джанкой. Ущерб нанесен ряду гражданских объектов, среди которых ЛЭП, электростанция, железнодорожное полотно, а также ряд жилых домов", - заявили в Минобороны РФ.
В Вооруженных силах Украины считают взрывы в Джанкойском районе временно оккупированного Крыма "несоблюдением правил противопожарной безопасности".
"Есть официальная позиция украинского правительства, высшего военного руководства… Противник не умеет пользоваться мерами пожарной безопасности. Но всю Украину это радует", - заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.