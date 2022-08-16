В ВСУ оценили вероятность угрозы из Беларуси

Угроза наступления из Беларуси была, есть и будет, потому что территорию Беларуси Россия использовала с первых дней полномасштабной агрессии и наносила удары оттуда. В последнее время заметно, что РФ наращивает силы в этом направлении, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

Об этом заявил полковник, спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат во время брифинга.

По его словам, ВСУ постоянно наблюдают перемещение войск, перевозку боекомплектов как ракет и "Искандер", так и других.

"Это происходит не сегодня и не вчера. Это происходит всегда. Если прилетает Ил-76 на один из аэродромов Беларуси, понятно, что он перевозит вооружение. Есть определенные данные разведки, и в открытых источниках есть информация, что противник наращивает свои силы на белорусской территории, в частности, идет и политическая составляющая - угрожать Западу на западных границах этого государства. А также угрожать Украине" , - говорит он.

Игнат не стал скрывать, что есть определенная угроза наступления из Беларуси, она была всегда.