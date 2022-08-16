В Украине в этом году не запустятся 10 сахарных заводов

Треть сахарных заводов Украины не будет работать в этом году. Заводы остановятся из-за войны и высоких цен на газ. Об этом заявил заместитель директора Гнидовского сахарного завода Александр Никишин.

"В Европе газ стоит уже более 2 тыс. долл. Если бы Гнидовский сахарный завод работал только на газ, то ежесуточно мы должны отдать минимум 400 тонн сахара только на газ при том, что завод будет производить 600-700 тонн в сутки, а еще нужно рассчитаться с хозяйствами-свеклосдатчиками, платить заработную плату людям, обслуживать предприятие" , - рассказал Никишин.

Он отметил, что каждый килограмм производимого на газ сахара приносит только убытки. Это и послужило причиной того, что в этом году не будут работать 10 заводов. По всей Украине запустятся всего 22.