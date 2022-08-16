Belingcat: на авиабазе в Гвардейском находилось 24 российских самолета

Руководитель Bellingcat Христо Грозев сообщил, что на авиабазе в поселке Гвардейское Симферопольского района находилось 24 российских самолета, сообщает Новое время.

У себя в Twitter он написал, что на авиабазе было 12 самолетов СУ-24М и 12 самолетов Су-25СМ.

Утром во вторник, 16 августа, в оккупированном Крыму снова раздались взрывы: вблизи поселка Азовское Джанкойского района горит российская воинская часть и склад боеприпасов, а в самом Джанкое произошел пожар на трансформаторной станции.

Также произошли взрывы на военной авиабазе в поселке Гвардейское Симферопольского района.