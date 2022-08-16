Гайдай: в оккупированном Россией Лисичанске был слышен взрыв

В оккупированном Россией Лисичанске (Луганская область) раздался взрыв, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Facebook.

"Даже не знаю как анонсировать новость…. Луганская область уничтожает оккупантов… или: в Лисичанске снова хлопок…, а может: курение убивает…)) Продолжение следует…" , — написал Гайдай.

Напомним, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что российские войска ведут массированное наступление со стороны Лисичанского нефтеперерабатывающего завода.