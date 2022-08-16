Полиция: из-за боев загорелись вагоны на станции в Херсонской области
Из-за боевых действий возник пожар на территории железнодорожной станции в Геническом районе Херсонской области, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщила полиция Херсонской области.
Пожар на железнодорожной станции в Геническом районе возник из-за боев.
Отмечается, что в результате пожара огонь уничтожил внутреннюю отделку железнодорожных вагонов.
Вместе с тем, по данным полиции, россияне обстреляли 6 населенных пунктов, ранены люди.