Полиция: из-за боев загорелись вагоны на станции в Херсонской области

Из-за боевых действий возник пожар на территории железнодорожной станции в Геническом районе Херсонской области, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила полиция Херсонской области.

Пожар на железнодорожной станции в Геническом районе возник из-за боев.

Отмечается, что в результате пожара огонь уничтожил внутреннюю отделку железнодорожных вагонов.

Вместе с тем, по данным полиции, россияне обстреляли 6 населенных пунктов, ранены люди.