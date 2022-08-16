Рада предлагает выплачивать до миллиона гривен пострадавшим от войны

Пострадавшие в результате военных действий при исполнении служебных обязанностей украинцы смогут получить выплаты до 1 миллиона гривен, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в законопроекте №7353.

Депутаты одобрили проект закона в первом чтении.

Он будет касаться:

госслужащих,

коммунальщиков,

энергетиков,

медиков,

водителей,

железнодорожников,

журналистов.

Авторы законопроекта отмечают, что с начала полномасштабной войны РФ против Украины не только военные, правоохранители, пограничники или спасатели обеспечивают жизнедеятельность государства.

"Наличие продуктов питания, электричества, воды, тепла, связи и т.д. - всего, без чего жизнь и здоровье каждого украинца находится под угрозой на территориях, приближенных к зоне боевых действий, и местах ракетных обстрелов обеспечивают отважные украинцы, несмотря на опасность выполняют свои должностные обязанности" , – говорится в пояснительной записке к проекту.

Проектом Закона предлагает определить такой уровень единовременной помощи лицам, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, работникам объектов критической инфраструктуры, журналистам (или членам их семей):

в случае гибели (смерти), наступившей в результате ранения (контузии, травмы) – 1 млн грн;

при установлении группы инвалидности от III до I, наступившей вследствие ранения (контузии, травмы) – от 200 до 800 тыс. грн.

Такие выплаты будут производиться из резервного фонда государственного бюджета и поступлений от иностранных партнеров.