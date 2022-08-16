Зеленский провел телефонный разговор с Макроном: о чем говорили

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщает Европейская правда.

Об этом он написал в Twitter.

"Продолжил диалог с Эммануэлем Макроном. Проинформировал о ситуации на фронте, ядерном терроризме РФ на ЗАЭС. Поблагодарил Францию ​​за весомую оборонную поддержку. Обсудили ужесточение макрофинансовой помощи Украине и вызовы в сфере продовольственной безопасности. Нужно увеличивать санкционное давление на РФ" , - написал Зеленский.

Продовжив діалог з @EmmanuelMacron. Поінформував про ситуацію на фронті, ядерний тероризм РФ на ЗАЕС. Подякував ???????? за вагому оборонну підтримку. Обговорили посилення макрофінансової допомоги ???????? та виклики у сфері продовольчої безпеки. Маємо збільшувати санкційний тиск на РФ. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 16, 2022

Напомним, неделю назад премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в котором обсудили Украину и договорились продолжать ее поддержку в войне против России.