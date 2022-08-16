СБУ: в Славянске задержали российского агента, который собирал данные о ВСУ

Украинские спецслужбы задержали в Славянске российского агента, который собирал данные о дислокации и перемещении боевых подразделений ВСУ в Донецкой области, сообщает Новое время.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Задержанным оказался гражданин России, который имел вид на временное проживание в Украине.

Свои разведданные он сопровождал фото-, видеофиксацией соответствующих локаций с привязкой к местности. В частности, собирал информацию об украинской артиллерии, которая уничтожает склады оккупантов.

В СБУ отмечают, что эти данные россияне планировали использовать для точных ракетных ударов по подразделениям Сил обороны Украины.

Российские оккупанты все еще пытаются захватить Славянск, однако ВСУ отбивают попытки штурма на этом направлении.