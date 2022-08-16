Гайдай: под оккупацией на Луганщине находится около 350 тысяч человек

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что сейчас в регионе под российской оккупацией осталось проживать около 350 тысяч граждан, сообщает Украинская правда.

Об этом Гайдай рассказал в интервью KyivPost.

"На той части, где проходила активная фаза боевых действий, выехало более 300 тысяч (человек) населения. То есть осталось на территории Луганской области около 350 тысяч человек".

Гайдай напомнил, что в составе Украины область насчитывала 2 миллиона 258 тысяч граждан. Но после 2014 года 30% Луганщины, включая города Алчевска, Стаханов, Луганск, было оккупировано.

Численность населения на подконтрольной Украине территории составляла 650 тысяч человек, а также 200 тысяч, имевших статус внутренне перемещенных лиц. После полномасштабного российского вторжения и начала активной фазы боевых действий область покинули 300 тысяч человек, таким образом, под оккупацией находится около 350 тысяч граждан.