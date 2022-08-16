Опрос: большинство Украинцев считают себя гражданами своей страны

Большинство населения Украины (85%) считают себя, прежде всего, гражданами своей страны. Это почти вдвое больше, чем в 1992 году — 45,6%, сообщает Новое время.

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса Киевского международного института социологии.

Опрос касался идентичности в территориальном и политическом контекстах. На вопрос «Кем вы себя прежде всего считаете?» почти 85% опрошенных выбрали вариант ответа «Гражданином Украины». Жителем своего населенного пункта или региона себя считают более 6%. Гражданином мира или Европы себя назвали почти 4%. Около 3% считает себя представителем этноса или нации. Гражданином бывшего Советского Союза себя чувствуют себя чуть менее 1% опрошенных.

Среди разных социальных категорий населения нет большой разницы по этому показателю. Так, среди жителей Востока 81% считают себя, прежде всего, гражданами Украины, среди русскоязычных украинцев — 81%, среди русскоязычных россиян — 78%, — отмечают социологи.

Среди молодежи гражданская идентичность превышает 85% людей. Также в этой группе нулевой показатель тех, кто считает себя гражданином бывшего СССР.

В самой старшей группе — 70 лет и более, в качестве альтернативы гражданской идентичности чаще всего выбирали ощущение принадлежности к этносу, нации 7,1%, а также к числу граждан бывшего Советского Союза 3,2%.

Опрос проводился с 6 по 20 июля 2022, методом телефонных интервью. Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины. Погрешность не превышала 2,4%. В условиях войны кроме указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение.