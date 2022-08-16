Delfi: в Латвии объявили сбор средств для приобретения Bayraktar для ВСУ

В Латвии 16 августа объявили сбор средств для приобретения ударного беспилотника Bayraktar TB2, который передадут Вооруженным силам Украины, сообщает Деловая столица.

Одним из инициатором сбора средств стал музыкант Ралфс Эйландс, сообщает на Delfi.

В описании к инициативе указано, что "Bayraktar TB2" представляет собой дистанционно управляемый боевой беспилотный летательный аппарат или беспилотник производства Турции".

В целом на "латвийский Bayraktar" необходимо собрать 5 млн евро. К полудню около 3000 человек пожертвовали более ста тысяч евро.

Напомним, средства на "Bayraktar TB2" для нужд ВСУ также собирали в Литве, Польше, Норвегии, Канаде.