СМИ: в Латвии объявили сбор средств для приобретения Bayraktar для ВСУ

В Латвии начался сбор средств на приобретение для нужд ВС Украины беспилотного летательного боевого аппарата Bayraktar, сообщает Делфи.

Об этом свидетельствует информация Ziedot.lv.

Одним из инициатором сбора средств стал музыкант Ралфс Эйландс. На размещенном в интернете видео он сообщил, что у каждого жителя Латвии есть возможность доказать свою поддержку Украине, а также с помощью рук украинцев "передать привет русским оккупантам".

Как указано в описании инициативы на сайте Ziedot.lv, "Bayraktar TB2" представляет собой дистанционно управляемый боевой беспилотный летательный аппарат или беспилотник производства Турции. Латвия — не первая страна, граждане которой решили выразить свою поддержку Украине, собирая пожертвования на этот дрон. Подобные акции уже проводились, например, в Польше, Литве, Норвегии и Канаде.

Инициатива была опубликована во вторник, 16 августа. В целом на "латвийский Bayraktar" необходимо собрать 5 миллионов евро. К полудню около 3000 человек пожертвовали более ста тысяч евро.