Генштаб: попытки наступления оккупантов на Донбассе были отбиты

Российские оккупанты пытались наступать на нескольких направлениях на Донбассе. Однако украинские защитники дали отпор и ВС РФ были вынуждены отступить с потерями, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 18.00 16 августа.

Так, противник продолжает сосредоточивать усилия на установлении полного контроля над территориями Луганской и Донецкой областей, содержании временно захваченных районов, создании благоприятных условий для возобновления наступления по отдельным направлениям, а также блокировании морских коммуникаций Украины в Черном море.

На Волынском и Полесском направлениях признаков создания наступательных группировок вооруженных сил РФ и Беларуси не обнаружено. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси.

На Северском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы недалеко от Каменской Слободы на Черниговщине и Ходино и Сварково Сумской области. Продолжаются разведполеты БПЛА противника.

На Харьковском направлении враг производил огневое поражение в районы н.п. Одноробовка, Сосновка, Дуванка, Дементиевка, Питомник, Русская и Черкасская Лозовая, Черкасские Тишки, Петровка, Верхний Салтов, Мосьпаново, Ивановка, Коробочкино и Чеполь. Нанес авиационные удары возле Верхнего Салтова, Гусаровки и Сосновки. Зафиксировано дистанционное минирование местности недалеко от Перемоги и Украинки.

На Славянском направлении противник задействовал танки, ствольную и реактивную артиллерию для огневого воздействия вблизи Грушувахи, Краснополья, Вернополья, Родного, Мазановки и Долины. В районах н.п. Новая Дмитровка и Дубровно российские оккупанты применили боеприпасы зажигательного действия. Недалеко от Мазановки противник пытался вести наступательный бой, успеха не имел, отошел.

На Донецком направлении основные усилия противника сосредотачиваются на ведении активных наступательных и штурмовых действий на Краматорском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.

На Краматорском направлении подразделения врага совершили обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах н.п. Краматорск, Верхнекаменное, Григоровка, Переездное и Раздолевка. Возле Ивано-Дарьевки, при поддержке авиации, противник вел безуспешные штурмовые действия. Понес потери и отступил.

На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы военной и гражданской инфраструктуры в районах Константиновки, Соледара, Шумов, Яковлевки и Майорска. Также враг нанес авиаудары неподалеку от Яковлевки и Соледара. Пытался вести разведку боем у Вершины, после огневого поражения — скрылся. Наступательные и штурмовые действия оккупантов в районах Соледара, Зайцево, Майорска завершились потерями и отходом.

На Авдеевском направлении противник, кроме обстрелов недалеко от Авдеевки, Красногоровки, Александрополя, Водяного, Опытного, Новокалиново и Новобахмутовки, нанес авиаудар возле Марьинки. Вел наступление в районе Невельского, боевые действия продолжаются.

На Новопавловском и Запорожском направлениях зафиксированы артиллерийские обстрелы вблизи Владимировки, Новоукраинки, Павловки, Угледара, Новоселки, Чаривного, Времовки, Каменского, Дорожнянки и Новополя. Враг нанес авиационные удары возле Новоандреевки, Павловки и Полтавки. Ведет наступление недалеко от Новомихайловки, боевые действия продолжаются.

На Южнобугском направлении основные усилия противника сосредотачиваются на недопущении продвижения наших войск и ведении воздушной разведки БпЛА. Враг продолжает обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах н.п. Степная Долина, Новая Заря, Прибужское, Шевченко, Киселевка, Благодатное, Широкое, Кобзарцы, Андреевка, Добрянка, Осокоровка, Потемкино, Трудолюбовка, Большая Костромка и Красногригорьевка. Нанес авиационные удары в районах Посад-Покровского, Белой Криницы и Лозового. Неудачная попытка наступательного боя вблизи Новогригорьевки завершилась для оккупантов значительными потерями и бегством.