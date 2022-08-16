Макрон поддержал идею миссии МАГАТЭ на оккупированную ЗАЭС

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности поддержать миссию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую атомную электростанцию ​​(ЗАЭС) в оккупированном Энергодаре, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в сообщении Елисейского дворца по результатам разговора Макрона с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Что касается ситуации вокруг Запорожской АЭС, президент подчеркнул обеспокоенность угрозой, которую представляют присутствие и действия российских вооруженных сил, контекстом войны с продолжающимися противостояниями и безопасностью украинских ядерных установок, а также призвал к выводу российских сил" - говорится в сообщении.

"Он поддержал предложение генерального директора Международного агентства по атомной энергии направить туда миссию как можно быстрее, а президенты обсудили условия такой миссии" - заявили в Елисейском дворце.

Президенты также обсудили вопросы экспорта украинских зерновых культур, необходимых для продовольственной безопасности мира. Франция также продолжает поддерживать усилия Европы в рамках "маршрутов солидарности" по экспорту украинского зерна автомобильным и речным транспортом. Это позволило экспортировать 2,8 миллиона тонн в июле, и этот темп продолжает ускоряться.

Ранее в ООН отвергли обвинения из России о том, что якобы это Секретариат ООН блокирует визит находящегося под контролем российских оккупационных войск визита Международного агентства по атомной энергии на Запорожскую АЭС.

Напомним, 42 страны мира в совместном заявлении призвали Россию вывести своих военных из Запорожской атомной электростанции, отмечая, что их пребывание там создает угрозы для ее безопасной работы.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в четверг призвал немедленно прекратить военные действия вблизи крупнейшей в Европе атомной электростанции и созданию демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС. К этим призывам присоединился главный дипломат ЕС.