Минобразования изменило учебную программу общего среднего образования

Министерство образования и науки обновило школьную программу общего среднего образования с учетом вызовов, с которыми столкнулась Украина в результате полномасштабной российской агрессии, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства образования.

Так, внесены изменения в учебные программы предметов "История Украины", "Всемирная история" для 6 — 11 классов и интегрированного курса "История: Украина и мир" (10 класс). В обновленных программах предлагается взгляд на СССР как на страну имперского типа. Также программы ориентируют на изучение не только инструментов насилия, которому в ХХ веке подвергались украинцы, но и сопротивление ему. Часть изменений направлена ​​на расширение пространственных контекстов украинской истории, создание дополнительных возможностей для аналогий и сравнений. Существенные изменения предлагаются в части новейшей истории, в первую очередь, событий, связанных с вооруженной агрессией России против Украины. Отдельным учебным блоком будет идти война РФ против Украины, начавшейся в 2014 году. Обновлена и терминология: "присвоение суверенитета" (в значении присвоения, захват суверенитета УСРР союзным центром), "русский мир", "рашизм". Вместо выражения "политика русификации" применено выражение "политика обрусения", точнее отражающего сущность явления и процесса; уточнен контекст применения понятия "коллаборационизм".

В содержании учебной программы предмета "Защита Украины" усилена военно-патриотическая составляющая. Программа дополнена информацией о современной российско-украинской войне и героях этой войны, об опыте ведения боевых действий. Также пересмотрены и дополнены темы разделов по огневой подготовке, к медицинской помощи и гражданской защите.

В программу предмета "Основы здоровья" добавлены вопросы, связанные с рисками военного времени.

Содержание программы по основам правоведения, гражданского образования расширено изучением вопросов, связанных с правами человека, с российско-украинской войной и дополнено информацией о Международном гуманитарном праве.

В программе географии пересмотрен объем учебного времени на изучение стран в свете современной русско-украинской войны. Также в содержание темы "Страны Азии" добавлена ​​информация о Республике Корея, ее место в современной политической карте мира, модели экономики, международных связях Украины с Кореей.

Из учебных программ по литературе изъяты произведения русских и белорусских авторов. Зато добавлены произведения зарубежных писателей в соответствии с литературным процессом и с учетом возрастных особенностей учащихся.

Согласно обновленной программе предмета "Зарубежная литература" вместо русских, будет изучать творчество таких писателей, как Жан де Лафонтен, О. Генри, Анна Гавальда, У. Старк, Джон Бойн, Э. Шмитт, Йозеф Рот, А. Гранах и т.д. В программу вместо произведений русских поэтов включены шедевры мировой лирики (Пьер Ронсар "К тому, как любовь в мир пришла…", Р. Бернс "Моя любовь…", Й.В. Гете "К моим песням…", Г.Г. Гейне "Когда настал прекрасный май…", Адам Мицкевич "Неуверенность"). В школьном курсе "Зарубежная литература" будут изучаться произведения писателей, которые писали на русском языке, но жизнь и творчество которых были тесно связаны с Украиной – М. Гоголя, В. Короленко (по выбору учителя), произведение М. Булгакова "Собачье сердце" (произведение изучается по выбору учащихся и учителя). Также признано целесообразным оставить исследование произведений крымскотатарского писателя Т. Халилова.