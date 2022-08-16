Подоляк: атак на российские военные объекты в Крыму станет больше
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк предупредил, что атак на российские военные объекты во временно оккупированном Крыму будет больше., сообщает Новое время.
В комментарии для Ходорковский Live Подоляк сообщил, что новые взрывы военных объектов РФ на украинском полуострове будут устраивать как украинская армия, так и партизаны.
"Никто больше не будет смотреть спокойно на оккупацию. И эти протестные настроения в Крыму начинают очень активно развиваться, потому что никто не хочет жить под ворами. Когда ты пришел и украл чью-то территорию, поставил там оккупационную администрацию — это все равно будет оккупация", — сказал Подоляк.
Советник также отметил, что теперь «головотяпство» российской армии будет сказываться еще сильнее из-за панических настроений среди оккупантов.
Утром вблизи поселка Азовское Джанкойского района взорвался склад боеприпасов. Речь идет о «точном попадании по воинской части орков», сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
За взрывами в Джанкойском районе стоит элитное украинское подразделение, сообщает The New York Times.
Кроме того, российские СМИ сообщили о взрывах на авиабазе в Симферопольском районе.