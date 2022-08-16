ВК "Центр": россияне нанесли удар по военному аэродрому на Житомирщине

Российская армия во вторник нанесла ракетный удар по военному аэродрому на Житомирщине, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушного командования "Центр".

"Сегодня днем ​​рашисты подняли самолеты с территории Беларуси и, пытаясь замаскировать авиационную активность под тренировочные полеты, нанесли ракетный удар двумя управляемыми авиационными ракетами X-59, предположительно с истребителей-бомбардировщиков Су-34".

Сообщается, что в результате попадания повреждена взлетно-посадочная полоса и несколько единиц автомобильной техники.

Личный состав находился в укрытии, поэтому не пострадал.

Днем председатель Житомирской ОВА Виталий Бунечко сообщил, что россияне нанесли ракетный удар по Житомирской области, в Житомирском районе было зафиксировано два взрыва.

Сообщалось, что, по предварительной информации, в результате запуска вражеских ракет жертв нет.