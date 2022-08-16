Генсек ООН едет в Украину, чтобы провести переговоры с Зеленским и Эрдоганом

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш планирует второй раз после полномасштабного вторжения РФ приехать в Украину. Он хочет встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Турции Реджепом Эрдоганом во Львове 18 августа, сообщает Обозреватель.

Об этом 16 августа во время выступления в ООН заявил пресс-секретарь генсека Стефан Дюжаррик. Гутерреш приедет по приглашению Зеленского. После встречи с президентами во Львове он намерен 19 августа посетить Одесский порт.

Гутерреш хочет обсудить ряд вопросов, в частности, обстрелы Запорожской АЭС, убийство пленных украинских военных в Еленовке и экспорт зерна.

После визита в Украину генсек ООН отправится в Турцию.

До этого Гутерреш приезжал в Украину еще в конце апреля. Тогда он посетил Киев, успев перед этим провести встречу с российским диктатором Владимиром Путиным в РФ. Именно в тот день вражеские ракеты ударили по украинской столице.

Отметим, у Украины есть достаточно доказательств того, что 29 июля в колонии в оккупированной Еленовке российские оккупанты совершили заранее спланированное массовое убийство украинских военнопленных. Однако в ООН после трагедии в СИЗО почти неделю сохраняли молчание и никак не комментировали очередное зверское преступление России.