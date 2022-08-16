Гайдай: в Лисичанске ликвидировали около ста российских военных

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что во временно оккупированном Лисичанске ликвидировали около ста российских военных, сообщает Новое время.

"В Лисичанске почти сотня кульков нерядовых солдат 2-го армейского корпуса" , — сказал он в комментарии Радио Свобода.

Он уточнил, что в Лисичанске были ликвидированы военные регулярной армии РФ, а не вагнеровцы, которые были уничтожены в Попасной.

"По вагнеровцам больше сотни, то, что произошло сегодня (в Лисичанске — ред) почти сто" , — сказал Гайдай.

Журналист Андрей Цаплиенко утверждает, что в Лисичанске было взорвано бывшее здание СБУ.

ВСУ нанесли удар по базе ЧВК Вагнера в Попасной 14 августа. Украинская разведка установила ее местонахождение благодаря сюжету российского пропагандиста Сергея Среды.