Delfi: в Латвии решили не продлевать россиянам вид на жительство

В Латвии правящая парламентская коалиция согласовала изменение принципов возобновления гражданами России временного вида на жительство, согласно которым действие ВНЖ в основном продлеваться не будут, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, пишет Delfi.

По его словам, в ближайшие недели в правительстве по этому вопросу будут приняты конкретные решения. Кариньш указал, что сейчас гражданам России не выдаются визы, не считая исключительных случаев, а также практически не выдаются ВНЖ.

Пересмотреть регулирование ранее призывал и президент Латвии Эгил Левитс. По мнению высших должностных лиц государства, у граждан России более не будет продлеваемых видов на жительство, исключая особые случаи.

В свою очередь, министр внутренних дел Кристапс Эклонс заявил, что к претендентам на получение постоянного вида на жительство нужно выдвигать требование сдавать экзамен по государственному языку.

Как сообщалось, 11 августа Сейм Латвии проголосовал за признание России страной-спонсором терроризма.