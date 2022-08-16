В Латвии решили не продлевать россиянам вид на жительство
В Латвии правящая парламентская коалиция согласовала изменение принципов возобновления гражданами России временного вида на жительство, согласно которым действие ВНЖ в основном продлеваться не будут, сообщает Деловая столица.
Об этом заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.
По его словам, в ближайшие недели в правительстве по этому вопросу будут приняты конкретные решения. Кариньш указал, что сейчас гражданам России не выдаются визы, не считая исключительных случаев, а также практически не выдаются ВНЖ.
Пересмотреть регулирование ранее призывал и президент Латвии Эгил Левитс. По мнению высших должностных лиц государства, у граждан России более не будет продлеваемых видов на жительство, исключая особые случаи.
В свою очередь, министр внутренних дел Кристапс Эклонс заявил, что к претендентам на получение постоянного вида на жительство нужно выдвигать требование сдавать экзамен по государственному языку.
Как сообщалось, 11 августа Сейм Латвии проголосовал за признание России страной-спонсором терроризма.