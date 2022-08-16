"Схемы" обнародовала спутниковые снимки последствий взрывов в районе Джанкоя

Компания Planet обнародовала спутниковые снимки последствий детонации российского склада с боеприпасами в районе Джанкоя в оккупированном Крыму, сообщает Деловая столица.

Снимки обнародовал в Twitter журналист проекта "Схемы" Кирилл Овсяный.

Так, компания предоставила спутниковые снимки склада 15 августа и 16 августа после взрыва.

Напомним, утром 16 августа глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил о пожаре в российской воинской части в Джанкойском районе.

По данным источника, в Джанкое также горит подстанция, которую планировали использовать для перевода Запорожской АЭС на поставку электроэнергии в Крым.

Постоянная представительница президента Украины в Крыму Тамила Ташева призвала проживающих в Крыму украинцев быть осторожными и в случае чего прятаться в оборудованных местах и подвалах.

Министерство обороны России заявило, что взрывы в районе оккупированного Джанкоя утром 16 августа произошли в результате "диверсии".

Позднее днем на военной авиабазе в пгт Гвардейское возле оккупированного Россией Симферополя (АРК) раздалось несколько мощных взрывов.