"Схемы" обнародовала спутниковые снимки последствий взрывов в районе Джанкоя
Компания Planet обнародовала спутниковые снимки последствий детонации российского склада с боеприпасами в районе Джанкоя в оккупированном Крыму, сообщает Деловая столица.
Снимки обнародовал в Twitter журналист проекта "Схемы" Кирилл Овсяный.
Так, компания предоставила спутниковые снимки склада 15 августа и 16 августа после взрыва.
Напомним, утром 16 августа глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил о пожаре в российской воинской части в Джанкойском районе.
По данным источника, в Джанкое также горит подстанция, которую планировали использовать для перевода Запорожской АЭС на поставку электроэнергии в Крым.
Постоянная представительница президента Украины в Крыму Тамила Ташева призвала проживающих в Крыму украинцев быть осторожными и в случае чего прятаться в оборудованных местах и подвалах.
Министерство обороны России заявило, что взрывы в районе оккупированного Джанкоя утром 16 августа произошли в результате "диверсии".
Позднее днем на военной авиабазе в пгт Гвардейское возле оккупированного Россией Симферополя (АРК) раздалось несколько мощных взрывов.