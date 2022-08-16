Зеленский призвал украинцев в Крыму не подходить к военным объектам

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении во вторник, 16 августа, призвал украинцев в оккупированном Крыму и на временно захваченных украинских территориях на юге, Донбассе и в Харьковской области не подходить к военным объектам россиян, сообщает Новое время.

"Пожалуйста, не приближайтесь к военным объектам российской армии и всем местам, где они хранят боеприпасы и технику, где держат свои штабы… Чем меньше у оккупантов будет возможностей творить зло и убивать украинцев, тем быстрее мы сможем закончить эту войну освобождением нашей земли" , — подчеркнул он.

Зеленский отметил, что причины взрывов могут быть разными, в том числе и «головотяпство», но суть их — уничтожение вражеской логистики, боеприпасов, техники и командных пунктов, которое спасает жизни украинцев.

Президент также поблагодарил украинцев, которые помогают ВСУ, украинской разведке и спецслужбам ослаблять армию страны-террориста РФ, и попросил сделать все для сохранения всенародного фундамента обороны. Он напомнил: руководство РФ ожидает, что украинцы, европейцы и все мировое сообщество почувствуют «усталость» от войны.