Зеленский призвал украинцев в Крыму не подходить к военным объектам
Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении во вторник, 16 августа, призвал украинцев в оккупированном Крыму и на временно захваченных украинских территориях на юге, Донбассе и в Харьковской области не подходить к военным объектам россиян, сообщает Новое время.
"Пожалуйста, не приближайтесь к военным объектам российской армии и всем местам, где они хранят боеприпасы и технику, где держат свои штабы… Чем меньше у оккупантов будет возможностей творить зло и убивать украинцев, тем быстрее мы сможем закончить эту войну освобождением нашей земли", — подчеркнул он.
Зеленский отметил, что причины взрывов могут быть разными, в том числе и «головотяпство», но суть их — уничтожение вражеской логистики, боеприпасов, техники и командных пунктов, которое спасает жизни украинцев.
Президент также поблагодарил украинцев, которые помогают ВСУ, украинской разведке и спецслужбам ослаблять армию страны-террориста РФ, и попросил сделать все для сохранения всенародного фундамента обороны. Он напомнил: руководство РФ ожидает, что украинцы, европейцы и все мировое сообщество почувствуют «усталость» от войны.
"Чтобы поддержка Украины в мире не уменьшалась и чтобы наше государство двигалось к победе, должна не уменьшаться и наша собственная активность — абсолютно всех, кто так или иначе встал на защиту нашего государства. Делайте все, как делали, для Украины. И даже больше… Мы должны сделать все, чтобы устали не мы и не наши друзья и партнеры, а наш враг", — добавил Зеленский.