Le Figaro: Париж после многих недель жары накрыл мощный ливень

Столицу Франции после многих недель жары накрыл мощный ливень, вызвав подтопление на многих улицах и станциях метро, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает Le Figaro.

Ливень начался под вечер 16 августа. По оценкам метеорологов, менее чем за час выпало до 40 мм осадков, что равняется трехнедельной норме.

В 15-м округе Парижа на старции "Баляр" людям пришлось идти к перронам фактически в воде.

En direct de la station Balard #Paris pic.twitter.com/YCZ7KdRFh9 — Clément Parrot (@CParrot) August 16, 2022

После 18 часов многие станции закрыли из-за подтопления.

В соцсетях распространяют видео подтопленных улиц, вода усложнила дорожное движение по всему городу.

Проблемы возникли также на отдельных участках железной дороги.

Напомним, в последние недели Франция страдала от жары, в пиковые дни столбик термометра приближался к 40 градусам Цельсия, а местами и превышал эту отметку.

На фоне жаркой засушливой погоды регулярно возникают лесные пожары. На днях пожарные остановили распространение крупного пожара в районе города Бордо на юго-западе страны.