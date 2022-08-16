Байден подписал закон о выделении 430 млрд долларов на борьбу с инфляцией

Президент США Джо Байден подписал закон по увеличению налогов для корпораций и выделению 430 млрд долларов на сохранение климата и здравоохранение, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

На церемонии подписания документа присутствовали лидеры Демократической партии, в том числе сенатор Джо Менчин, который изначально выступал против инициативы. Голос Менчина в Сенате имел решающее значение.

Подписанный акт называется "Законом о снижении инфляции". Он предполагает выделение 370 млрд долларов на "зеленую" энергетику и 64 млрд долларов — на снижение стоимости лекарств и медстраховок.

Предполагается, что такие крупные финансовые затраты будут покрыты за счет налоговой реформы. Первоначально законопроект предполагал траты в размере 3 трлн долларов, но он так и не дошел до голосования в Сенате.