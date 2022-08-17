ОВА: оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области

Ночью 17 августа оккупанты выпустили по Одесской области две ракеты. Предварительно, в результате обстрела ранено три человека, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Об этом заявил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Ракеты разрушили базу отдыха в одном из населенных пунктов региона, также уничтожено несколько частных домов неподалеку. По предварительной информации, ранения получили три человека. Спасательная операция продолжается.

Ракетные удары по Одесской области были нанесены во время воздушной тревоги, которая продолжалась в регионе с 02:51 до 03:26.