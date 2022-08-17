США выделят 68 млн долларов на закупку украинской пшеницы

США внесут 68 млн долларов во Всемирную продовольственную программу на закупку украинской пшеницы.﻿ Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Предоплаченное зерно будет направлено для разрешения продовольственного кризиса в страны, которым грозит дефицит продуктов питания.

"Мы стремимся поддерживать глобальную продовольственную безопасность для наиболее уязвимых слоев населения и призываем все страны последовать этому примеру" , - подчеркнул Блинкен.

Напомним, вчера из порта "Южный" отправилось судно с зерном для Африки. Оно должно доставить в порт Джибути 23 тысячи тонн зерна. В дальнейшем продовольствие будет доставлено потребителям в Эфиопии.

Добавим, что экспорт украинского зерна проходит согласно "зерновому соглашению", заключенному между Украиной, Россией, Турцией и ООН, а контроль за работой морского коридора и безопасностью операции возложена на координационный центр в Стамбуле.