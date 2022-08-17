ISW: Взрывы под Джанкоем - серьезный удар по логистике армии РФ

Согласно данным американского Института изучения войны (ISW), взрывы на военной базе РФ и трансформаторной подстанции в районе Джанкоя в оккупированном Крыму нанесли значительный ущерб российским ресурсам и серьезно нарушили логистику российской армии, сообщает Новое время.

Специалисты ISW напоминают, что российские войска использовали Джанкой в ​​качестве железнодорожного узла для переброски войск и техники в оккупированные населенные пункты на юге Запорожской области, включая Мелитополь. Кроме того, российские власти временно приостановили пассажирское железнодорожное сообщение из России в Крым после вчерашней серии взрывов.

ISW напоминает, что Крым является суверенной территорией Украины, а значит возможный удар ВСУ по логистическим объектам армии РФ на полуострове «не нарушит обязательств Украины перед западными партнерами» в отношении использования поставленного оружия. Эксперты института не видят признаков того, что украинские силы использовали поставленное Соединенным Штатами оружие для недавних ударов по Крыму, и считает «маловероятным» такой вариант, поскольку цели находятся далеко за пределами досягаемости переданных Киеву американских систем.

"Атаки на российские позиции в Крыму и вокруг него, вероятно, являются частью последовательного контрнаступления Украины, направленного на восстановление контроля над западным берегом Днепра" , — пишут аналитики ISW, напоминая что российские линии снабжения, которые тянутся из Крыма, «напрямую поддерживают российские силы на материковой части Украины, в том числе в западных районах Херсонской области».

Поэтому стремление Украины сделать целью наземные пути сообщения армии РФ, ее тыловые и вспомогательные ресурсы в Крыму «согласуется с украинскими контрнаступательными действиями, которые нацелены также на мосты через Днепр и российские элементы тылового обеспечения в оккупированной Херсонской области». Конечным результатом этой кампании, скорее всего, будет нарушение способности российских войск поддерживать механизированные силы на западном берегу Днепра и защищать их с помощью авиации и артиллерии на восточном берегу от украинских контратак, делает вывод Институт изучения войны.

Специалисты ISW также считают, что стратегические цели России в Украине остаются неизменно максималистскими: добиться смены власти в Киеве и обеспечить территориальный контроль РФ над большей частью Украины. Однако в публичном пространстве Кремль продолжает попытки исказить эти цели. Так, в своей речи на форуме Армия-2022 15 августа Владимир Путин не обмолвился о территориях Украины за пределами Донбасса, описывая цели войны России, что резко контрастирует с ранее заявленным стремлением к «денацификации» и «демилитаризации» всей Украины. Слова Путина также расходятся с действиями российской армии, которая уже оккупировала и пытается присоединить к РФ части Херсонской и Запорожской областей.

Другие выводы аналитиков ISW о ситуации в Украине за минувшие сутки:

российские войска провели наземные атаки вдоль восточного фронта, но не смогли продвинуться к северо-западу от Славянска и восточнее Северска;

армия РФ начинает новые наступательные операции вокруг Бахмута, юго-западнее Авдеевки и юго-западнее Донецка;

российские силы вели безуспешные наступательные операции на севере и северо-западе Херсонской области;

в Минобороны России заявили, что украинские силы в Никополе якобы «готовят провокации» на Запорожской АЭС — что, вероятно, на самом деле является информационной подготовкой российских войск к дальнейшим обстрелам Никополя или к провокациям самой РФ;

появились сообщения, что чеченские подразделения передислоцируют в Херсонскую область для задержания российских военных-дезертиров;

российские силы с трудом набирают солдат даже на условно «безопасные и престижные должности».

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