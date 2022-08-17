Мэр: войска РФ обстреляли университет Николаева

Войска РФ ночью обстреляли Черноморский национальный университет им. Петра Могилы в Николаеве, пострадавших нет. Об этом сообщили мэр города Александр Сенкевич и председатель ОВА Виталий Ким.

Отмечается, что российские войска нанесли удар по университету двумя ракетами С-300 около 2:00.

В момент обстрела в университете был только охранник, он не пострадал. Обломками и ударной волной повреждения получили дома напротив учебного заведения.

Коммунальщики расчищают территорию возле университета, чтобы освободить проезд для транспорта.

Последствия обстрелов Николаева (фото: t.me/senkevichonline)

Также оккупанты нанесли удар по одному из предприятий города.

Подробная информация уточняется.