В Генштабе обновили данные о потерях российских войск

В Генштабе обновили данные о потерях российских войск
Фото: Facebook/Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки в Украине погибли около 200 российских военных. Также ВСУ уничтожили 4 артиллерийские системы противника и несколько вражеских танков.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба.

Так, ориентировочные потери армии РФ в Украине с 24 февраля по 17 августа составили:

  • личного состава - около 44 100 (+200) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1886 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 4162 (+10) ед,
  • артиллерийских систем – 993 (+4) ед,
  • РСЗО - 263 (+0) ед,
  • средств ПВО - 136 (+0) ед,
  • самолетов – 233 (+0) ед,
  • вертолетов – 196 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 792 (+2),
  • крылатых ракет – 190 (+0),
  • кораблей /катеров - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3054 (+5) ед,
  • специальной техники – 93 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Харьковском и Донецком направлениях.

Новости

Популярные темы форума

analytics