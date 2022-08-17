В Генштабе обновили данные о потерях российских войск

За прошедшие сутки в Украине погибли около 200 российских военных. Также ВСУ уничтожили 4 артиллерийские системы противника и несколько вражеских танков.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба.

Так, ориентировочные потери армии РФ в Украине с 24 февраля по 17 августа составили:

личного состава - около 44 100 (+200) человек ликвидировано,

танков ‒ 1886 (+6) ед,

боевых бронированных машин ‒ 4162 (+10) ед,

артиллерийских систем – 993 (+4) ед,

РСЗО - 263 (+0) ед,

средств ПВО - 136 (+0) ед,

самолетов – 233 (+0) ед,

вертолетов – 196 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 792 (+2),

крылатых ракет – 190 (+0),

кораблей /катеров - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3054 (+5) ед,

специальной техники – 93 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Харьковском и Донецком направлениях.