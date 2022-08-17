В Генштабе обновили данные о потерях российских войск
За прошедшие сутки в Украине погибли около 200 российских военных. Также ВСУ уничтожили 4 артиллерийские системы противника и несколько вражеских танков.
Об этом говорится в сообщении Генерального штаба.
Так, ориентировочные потери армии РФ в Украине с 24 февраля по 17 августа составили:
- личного состава - около 44 100 (+200) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1886 (+6) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 4162 (+10) ед,
- артиллерийских систем – 993 (+4) ед,
- РСЗО - 263 (+0) ед,
- средств ПВО - 136 (+0) ед,
- самолетов – 233 (+0) ед,
- вертолетов – 196 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 792 (+2),
- крылатых ракет – 190 (+0),
- кораблей /катеров - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3054 (+5) ед,
- специальной техники – 93 (+1).
Наибольшие потери противник понес на Харьковском и Донецком направлениях.