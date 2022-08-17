Разведка Британии: Джанкой – ключевой узел для российских войск

В ежедневном отчете британской разведки говорится, что после недавних взрывов в оккупированном Крыму командование РФ озабочено очевидным ухудшением безопасности на полуострове, сообщает Украинская правда.

"Причина этих инцидентов и масштаб ущерба еще не ясны, но российское командование, скорее всего, будет все больше озабочено очевидным ухудшением безопасности в Крыму, функционирующим как тыловой район для оккупации" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что 16 августа возле Джанкоя на севере Крыма взорвался склад боеприпасов, а также, вероятно, были повреждены соседняя железная дорога и электроподстанция. Позже сообщалось, что из Гвардейского района с авиабазы ​​в центре Крыма поднимается дым.