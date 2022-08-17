Разведка Британии: Джанкой – ключевой узел для российских войск
В ежедневном отчете британской разведки говорится, что после недавних взрывов в оккупированном Крыму командование РФ озабочено очевидным ухудшением безопасности на полуострове, сообщает Украинская правда.
"Причина этих инцидентов и масштаб ущерба еще не ясны, но российское командование, скорее всего, будет все больше озабочено очевидным ухудшением безопасности в Крыму, функционирующим как тыловой район для оккупации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 16 августа возле Джанкоя на севере Крыма взорвался склад боеприпасов, а также, вероятно, были повреждены соседняя железная дорога и электроподстанция. Позже сообщалось, что из Гвардейского района с авиабазы в центре Крыма поднимается дым.
"Джанкой и Гвардейское – это дом для двух важнейших российских военных аэродромов в Крыму. Джанкой также является ключевым автомобильным и железнодорожным узлом, играющим важную роль в обеспечении российских операций на юге Украины", - отмечается в отчете.