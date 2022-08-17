Резников анонсировал новую военную помощь США
Глава Министерства обороны Алексей Резников после разговора с госсекретарем США Ллойдом Остином анонсировал новую помощь в сфере безопасности.
Об этом министр написал в своем Twitter.
"Мы обсудили текущую ситуацию с безопасностью, новые потребности на поле боя и пути усиления возможностей армии Украины. В скором времени поступит больше помощи от США", - отметил Резников.
Ллойд Остин в своем Twitter сообщил, что также обсуждалось планирование следующей встречи в формате "Рамштайн".