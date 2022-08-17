Резников анонсировал новую военную помощь США

Глава Министерства обороны Алексей Резников после разговора с госсекретарем США Ллойдом Остином анонсировал новую помощь в сфере безопасности.

Об этом министр написал в своем Twitter.

"Мы обсудили текущую ситуацию с безопасностью, новые потребности на поле боя и пути усиления возможностей армии Украины. В скором времени поступит больше помощи от США" , - отметил Резников.

Had a great conversation with ????????@SecDef Lloyd J.Austin III.We discussed current security situation, emerging battlefield needs and ways how to strengthen #UAarmy capabilities.More ???????? Security Assistance is coming soon???? — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) August 17, 2022

Ллойд Остин в своем Twitter сообщил﻿, что также обсуждалось планирование следующей встречи в формате "Рамштайн".