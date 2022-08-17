Резников анонсировал новую военную помощь США

Резников анонсировал новую военную помощь США
Фото: facebook/KabminUA

Глава Министерства обороны Алексей Резников после разговора с госсекретарем США Ллойдом Остином анонсировал новую помощь в сфере безопасности.

Об этом министр написал в своем Twitter.

"Мы обсудили текущую ситуацию с безопасностью, новые потребности на поле боя и пути усиления возможностей армии Украины. В скором времени поступит больше помощи от США", - отметил Резников.

Ллойд Остин в своем Twitter сообщил﻿, что также обсуждалось планирование следующей встречи в формате "Рамштайн".

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