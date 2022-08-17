Monobank анонсировал повышение комиссии за снятие наличных денег в банкоматах

Monobank анонсировал рост тарифа на снятие собственных средств в банкоматах с 1 сентября 2022 года. Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский.

Отмечается, что с 1 сентября платежные системы под давлением банков-владельцев крупных банкоматных сетей более чем вдвое повысят межбанковский тариф возмещения за снятие клиентами других банков наличных денег в украинских банкоматах.

"В этих условиях тариф, ранее действовавший за снятие наличных, не будет покрывать наших расходов и мы, к сожалению, вынуждены с 1.09 поднять тариф за снятие собственных средств с наших карт с 0,5% до 0,9%. Тариф за снятие кредитных средств останется без изменений" , - говорится в сообщении.

Гороховский добавил, что, несмотря на повышение комиссии, тариф все равно будет одним из самых выгодных в Украине.