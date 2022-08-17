В МВД сообщили, сколько украинских школ оборудованы укрытиями
Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский во время совещания с министром образования Сергеем Шкарлетом сообщил, что более 40% украинских школ обеспечены укрытиями, сообщает Украинская правда.
Хуже всего обеспечены убежищами учебные заведения Николаевщины. Там защитные сооружения оборудованы только в 16% учебных заведений.
Лучшая ситуация во Львовской области, там к началу оффлайн обучения готовы 83% заведений.
Сотрудники системы МВД вместе с педагогами обследуют укрытия в учебных заведениях. По данным МВД, за этот период проверили более 80% образовательных учреждений, а именно 21 тыс. объектов.
"Главную роль в этом процессе играют органы местной власти, ведь именно они ответственны за подготовку. Мы в свою очередь закрепили за каждым учебным заведением в регионах спасателя – это конкретный работник, который также будет отвечать за то, готово ли заведение к новому учебному году", – отмечает Монастырский.