На Ровенской АЭС построят новый энергоблок

На Ровенской атомной электростанции будет построен новый энергоблок, который планируется ввести в эксплуатацию в 2032 году, сообщает пресс-служба Энергоатома.

Блок мощностью 1100 МВт будет строиться по новой американской технологии АР1000 компании Westinghouse.

На данный момент уже выполнен ряд предпроектных работ, в частности, анализ имеющегося и перспективного использования водных ресурсов района расположения АЭС, анализ существующей инфраструктуры РАЭС и межсистемных связей западного региона энергосистемы Украины.

Также проведены предпроектные работы по определению ограничительных геологических условий для выбора энергоблока.

Напомним, летом прошлого года в Минэнерго заявили, что в Украине будут построены девять новых атомных энергоблоков.

В частности, уже начата реализация проекта по строительству 5-го и 6-го энергоблоков на Хмельницкой АЭС, который запланировано завершить к 2029 году.