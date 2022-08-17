Резников: ограничений для ударов по Крыму нет

Украина не имеет ограничений по нанесению ударов по военным объектам России в оккупированном Крыму, заявил министр обороны Алексей Резников в интервью, сообщает Голос Америки.

"У нас есть договоренности с Соединенными Штатами, что мы не будем использовать оружие, предоставленное нам Соединенными Штатами и партнерами по территории Российской Федерации. Но если мы сегодня говорим о деоккупации временно оккупированных территорий Украины, где находится враг, то, соответственно, у нас таких ограничений нет.

Что касается оружия, то любое оружие имеет соответствующее расстояние поражения. Поэтому в зависимости от того, с какой точки, из какой локации наносится или планируется поражение, означает, можно ли достичь той или иной цели" , - сказал министр.

Он напомнил, что многие не верили в возможность хотя бы подбить крейсер "Москва", однако он утоплен.