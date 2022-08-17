Три лидера G7 подтвердили участие в Крымской платформе

Три лидера G7 подтвердили участие в Крымской платформе
Фото: twitter.com/crimeaplatform

Три лидера G7 – Германии, Канады и Японии – подтвердили свое участие в онлайн-саммите Крымской платформы 23 августа. Об этом сообщается﻿ в официальном Twitter-аккаунте Крымской платформы.

Ожидается, что канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер-министр Японии Фумио Кисида присоединятся к виртуальному саммиту.

23 августа, спустя год после первого саммита, президент Украины инициировал проведение второго саммита Крымской платформы. Он пройдет в онлайн-формате.

На саммит приглашены не только действующие участники Крымской платформы, которых на сегодняшний день – 48.

Крымская платформа – это созданный в 2021 году международный формат, ставящий целью добиться деоккупации Крыма.

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