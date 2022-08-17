Три лидера G7 подтвердили участие в Крымской платформе
Три лидера G7 – Германии, Канады и Японии – подтвердили свое участие в онлайн-саммите Крымской платформы 23 августа. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте Крымской платформы.
Ожидается, что канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер-министр Японии Фумио Кисида присоединятся к виртуальному саммиту.
23 августа, спустя год после первого саммита, президент Украины инициировал проведение второго саммита Крымской платформы. Он пройдет в онлайн-формате.
На саммит приглашены не только действующие участники Крымской платформы, которых на сегодняшний день – 48.
Крымская платформа – это созданный в 2021 году международный формат, ставящий целью добиться деоккупации Крыма.