Три лидера G7 подтвердили участие в Крымской платформе

Три лидера G7 – Германии, Канады и Японии – подтвердили свое участие в онлайн-саммите Крымской платформы 23 августа. Об этом сообщается﻿ в официальном Twitter-аккаунте Крымской платформы.

Ожидается, что канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер-министр Японии Фумио Кисида присоединятся к виртуальному саммиту.

23 августа, спустя год после первого саммита, президент Украины инициировал проведение второго саммита Крымской платформы. Он пройдет в онлайн-формате.

Three G7 leaders have already confirmed their participation in the online summit, on August 23: German Chancellor @OlafScholz, Canadian Prime Minister @JustinTrudeau and Japanese Prime Minister @kishida230. pic.twitter.com/6OwIXUHLgD — Crimea Platform (@crimeaplatform) August 17, 2022

На саммит приглашены не только действующие участники Крымской платформы, которых на сегодняшний день – 48.

Крымская платформа – это созданный в 2021 году международный формат, ставящий целью добиться деоккупации Крыма.